​В Мексике за сутки более 30 человек скончались от коронавируса

Число летальных случаев заболевания COVID-19 в Мексике достигло 125, подтверждены 2 439 случаев заражения, за сутки умер 31 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор эпидемиологической службы минздрава Хосе Луис Аломиа.

"Количество летальных случаев достигло 125, общее число изученных подозрительных случаев заболеваний составляет 20 425", - сказал Аломиа.

Чиновник сообщил, что медики изучают 6 295 подозрительных случаев, 11 741 проба дала негативный результат.

Замглавы минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель сообщил, что до перехода эпидемии коронавируса на территории страны в третью фазу, которая характеризуется массовой внутренней передачей инфекции, остается около 2-3 недель.

"В Мексике один из самых низких показателей числа врачей на 100 тысяч жителей среди стран ОЭСР. Это вызов для нас, необходим ускоренный найм и обучение медперсонала", - сказал Лопес-Гатель.