В Мексике выявили первый случай омикрон-штамма коронавируса

Первый случай заражения штаммом "омикрон" COVID-19 выявлен в Мексике у прибывшего из Южно-Африканской Республики.

Первый случай заражения штаммом "омикрон" COVID-19 выявлен в Мексике у прибывшего из Южно-Африканской Республики.

Как передает Report, об этом в своем блоге в Twitter сообщил заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель.

"Первым положительным случаем варианта омикрона в Мексике стал 51-летний человек из Южной Африки. У него легкое заболевание, и он добровольно госпитализирован в частную больницу в Мехико, чтобы избежать заражения. Прогноз его выздоровления благоприятный", - написал Лопес-Гатель.

По словам чиновника, с 26 ноября в стране задействован протокол вирусологического надзора для выявления COVID-19 на ранних стадиях у прибывающих из-за границы. При этом закрытие границ или ограничения для граждан и товаров он назвал бесполезным.