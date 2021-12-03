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В Мексике выявили первый случай омикрон-штамма коронавируса

В Мексике выявили первый случай омикрон-штамма коронавируса Первый случай заражения штаммом "омикрон" COVID-19 выявлен в Мексике у прибывшего из Южно-Африканской Республики.
Другие страны
3 декабря 2021 г. 21:14
В Мексике выявили первый случай омикрон-штамма коронавируса

Первый случай заражения штаммом "омикрон" COVID-19 выявлен в Мексике у прибывшего из Южно-Африканской Республики.

Как передает Report, об этом в своем блоге в Twitter сообщил заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель.

"Первым положительным случаем варианта омикрона в Мексике стал 51-летний человек из Южной Африки. У него легкое заболевание, и он добровольно госпитализирован в частную больницу в Мехико, чтобы избежать заражения. Прогноз его выздоровления благоприятный", - написал Лопес-Гатель.

По словам чиновника, с 26 ноября в стране задействован протокол вирусологического надзора для выявления COVID-19 на ранних стадиях у прибывающих из-за границы. При этом закрытие границ или ограничения для граждан и товаров он назвал бесполезным.

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