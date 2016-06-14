В Мексике восемь человек ликвидированы в перестрелке с полицией

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы ликвидировали восемь неизвестных, открывших огонь по полицейским в мексиканском штате Тамаулипас на северо-востоке страны, сообщает Report со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел в понедельник в муниципалитете Сан-Фернандо. По данным властей, группа вооруженных людей на грузовиках напала на полицейских, открыв по ним огонь. Полицейские открыли ответный огонь, в ходе перестрелки все нападавшие были убиты. Как сообщила полиция, в транспортных средствах впоследствии были найдены шесть ружей, пистолет и гранатомет. Власти пока не установили личности нападавших.

Штат Тамаулипас, в котором произошел инцидент, является "ареной" противостояния двух мощных мексиканских картелей "Лос-Сетас" и "Залив" в контроле над поставками наркотиков в США.