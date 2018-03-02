В Мексике семь человек погибли в ДТП с автобусом

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Семь человек погибли и 11 получили ранения в четверг в результате ДТП с участием микроавтобуса в Мексике, сообщило министерство здравоохранения штата Тласкала.

Как передает Report со ссылкой на Риа Новости, трагедия произошла на шоссе между городами Тласкала и Сан-Мартин-Тексмелукан. По предварительным данным, автобус вылетел с дороги на высокой скорости и перевернулся.

Раненые доставлены в госпитали, среди них — двое детей.