В Мексике пять человек погибли при нападении на полицейских

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Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибли, в том числе один сотрудник полиции, в результате нападения на стражей порядка на севере Мексики.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство РИА Новости.

По данным агентства, в 9.15 по местному времени группа неизвестных на автомобиле обстреляла полицейский патруль в городе Рейноса, в результате чего один полицейский погиб, еще два получили ранения. Правоохранителям удалось ликвидировать трех нападавших.

Ранее на этой неделе по меньшей мере 12 человек погибли в результате столкновений между двумя враждующими преступными группировками в мексиканском городе Рейноса.