В Мексике произошла стрельба в зале игровых автоматов

Стрельба произошла в зале игровых автоматов в мексиканском городе Уруапан, по меньшей мере восемь человек погибли, один получил ранения, говорится в заявлении прокуратуры штата Мичоакан передает Report со ссылкой наРИА Новости.

Инцидент произошел около 15.00 в понедельник по местному времени в Колонии Магдалена де Уруапан. Личности погибших пока не установлены, пострадавший был доставлен в местную больницу.

Согласно заявлению, правоохранительные органы начали расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.