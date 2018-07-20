Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В Мексике обнаружили шесть тел в тайном захоронении.

Как передает Report, об этом журналистам сказал прокурор мексиканского штата Халиско Рауль Санчес.

По словам Санчеса, тела пяти мужчин и одной женщины обнаружили на территории дома в муниципалитете Тлахомулько рядом с Гвадалахарой.

При этом отмечается, что точное количество может измениться, так как они расчленены. Сейчас на месте захоронения работают эксперты.

Стоит отметить, что такие случаи не являются редкостью для Мексики, где идут войны среди наркомафии. Ранее страшные находки обнаруживались в штатах Герреро, Веракрус, Морелос.