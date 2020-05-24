​В Мексике обнаружили пикап с 12 телами

Тела 12 человек с огнестрельными ранениями были обнаружены в пикапе на трассе, соединяющей штаты Мичоакан и Герреро на юго-западе Мексики.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В координации с минобороны и нацгвардией Мексики мы усилили оперативные действия в муниципалитете Уэтамо после обнаружения 12 тел на дороге в направлении Терреро Прието", - говорится в сообщении министерства общественной безопасности штата Мичоакан.

По сообщениям СМИ, вместе с неопознанными телами расстрелянных людей в кузове пикапа осталось написанное на куске картона предупреждение о войне, которую ведут между собой криминальные группировки за территории так называемой Горячей земли - засушливого региона, объединяющего части штатов Мехико, Герреро и Мичоакан. В этой местности сосредоточено производство мексиканского опийного мака и кроме того, проходят пути транспортировки других наркотиков.