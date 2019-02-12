В Мексике нашли тела пяти убитых полицейских

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Тела пятерых служащих полиции муниципалитете Тусантла найдены в понедельник утром в салоне автомобиля на территории муниципалитета Ситакуаро штата Мичоакан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Excelsior.

Полицейские были похищены неизвестными преступниками 4 февраля из Тусантлы, когда вышли на свою рабочую смену. В течение недели они числились пропавшими без вести.

Прибывшие к месту обнаружения тел сотрудники прокуратуры установили, что причиной смерти полицейских стали многочисленные огнестрельные ранения. Рядом с телами убийцы оставили послание неизвестного содержания.

Мичоакан, считающийся одним из ключевых штатов при переброске наркотиков из Южной Америки в США, контролируют две преступные группировки - "Семья из Мичоакана" и картель "Рыцари ордена тамплиеров", которые в начале 2011 года отделились от "Семьи".

Между ними развернулась ожесточенная борьба за сферы влияния, к которой позднее подключились картели "Лос-Сетас" и "Халиско-Новое поколение".