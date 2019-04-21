​В Мексике мафия угрожает президенту

Мексиканская мафия начала угрожать президенту страны Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, развесив соответствующие послания на мосту в городе Селайя штата Гуанахуато, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает портал Noticaribe, некий картель "Санта-Роса-де-Лима" развесил там плакаты, в которых его лидер по прозвищу Кувалда просит президента прекратить спецоперацию в штате Гуанахуато, а иначе обещает большие проблемы и насилие.

Кувалда требует отозвать морскую пехоту и военных из Гуанахуато, где они проводят операции против так называемых "уачиколерос" - мафии, ворующей топливо из трубопроводов. Непосредственной причиной для этого называется смерть одного из лидеров в деле похищения топлива в результате перестрелки с федеральными силами.