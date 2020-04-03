​В Мексике число жертв коронавируса достигло 50 человек

В Мексике число погибших пациентов с коронавирусом достигло 50, зафиксированы 1 510 случаев заболевания.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

"Число подтвержденных случаев достигло 1 510, изучаются 4 653 подозрительных случая, 7 822 пробы дали негативный результат, и число жертв достигло 50", - сообщил в ходе ежедневной пресс-конференции директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

Ранее сообщалось 1 378 положительных диагнозах и 37 смертях.

Ранее в четверг стало известно о новых ограничительных мерах, которые вводят региональные власти перед угрозой распространения коронавируса. Пляжи и отели частично или полностью закрыты в Оахаке, Герреро, Нижней Южной Калифорнии, Синалоа и Кинтана-Роо "до дальнейших распоряжений".

В социальных сетях стартовали кампании по набору медперсонала - минздрав в рамках кампании "Врачи благосостояния" распространяет объявления о срочном приёме на работу специалистов в области интенсивной терапии, анестезиологов, инфектологов и других профессий, непосредственно связанных с лечением заболевших коронавирусом.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.