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В Мали освободили экс-главу переходного совета и премьер-министра

В Мали освободили экс-главу переходного совета и премьер-министра Бывший председатель Переходного совета Бах Н'Дау и экс-премьер-министр Моктар Уан, находившиеся под домашним арестом после военного переворота 24 мая в Мали, освобождены из-под стражи.
Другие страны
29 августа 2021 г. 06:50
В Мали освободили экс-главу переходного совета и премьер-министра

Бывший председатель Переходного совета Бах Н'Дау и экс-премьер-министр Моктар Уан, находившиеся под домашним арестом после военного переворота 24 мая в Мали, освобождены из-под стражи.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", соответствующее заявление распространили власти Мали.

Согласно документу, "особые меры наблюдения", применяемые к председателю Переходного совета Н'Дау и экс-премьер-министру Уану были сняты с учетом рекомендации Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).

Ранее, 6 августа независимый эксперт ООН по вопросу о положении в области прав человека в Мали Алиун Тин высказал предположение, что Н'Дау и Уан могут быть освобождены в ближайшее время.

Полковник Ассими Гоита, стоявший также за августовским переворотом 2020 года в Мали, отдал приказ задержать большое число высокопоставленных чиновников, в том числе председателя Переходного совета Н’Дау и экс-премьер-министр Уана , на том основании, что перестановки в кабинете министров «не соответствовали процедуре».

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Версия на азербайджанском языке Malinin keçid şurasının sabiq rəhbəri və keçmiş baş nazir azadlığa buraxılıb

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