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    В Мьянме из-за проливных дождей погибли 12 человек

    Погибшие, среди которых четыре женщины и один ребенок, проживали в западной и северо-западной части страны

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Двенадцать человек погибли в Мьянме в результате проливных дождей, начавшихся на прошлой неделе, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным министерства социального обеспечения страны, погибшие, среди которых четыре женщины и один ребенок, проживали в штате Ракхайн на западе страны и в административном округе Сикайн в северо-западной части Мьянмы.

    Проливные дожди начались в некоторых частях Мьянмы 9 июня, вызвав наводнения. По данным метеорологов, ливни в нескольких регионах продолжатся до следующей недели. 

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