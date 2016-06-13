В Мьянме из-за проливных дождей погибли 12 человек

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Двенадцать человек погибли в Мьянме в результате проливных дождей, начавшихся на прошлой неделе, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным министерства социального обеспечения страны, погибшие, среди которых четыре женщины и один ребенок, проживали в штате Ракхайн на западе страны и в административном округе Сикайн в северо-западной части Мьянмы.

Проливные дожди начались в некоторых частях Мьянмы 9 июня, вызвав наводнения. По данным метеорологов, ливни в нескольких регионах продолжатся до следующей недели.