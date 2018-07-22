В Лос-Анджелесе женщина погибла в магазине, где забаррикадировался мужчина - ОБНОВЛЕНО - 3

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Одна женщина стала жертвой инцидента, в ходе которого молодой человек, скрываясь от полиции, забаррикадировался в магазине Лос-Анджелеса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил мэр города Эрик Гарсетти.

Также сообщается, что по меньшей мере один посетитель магазина был ранен и нуждается в срочной медицинской помощи.

***06:19

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Полиция Лос-Анджелеса взяла под стражу мужчину, который убегал от правоохранителей и забаррикадировался в магазине.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы успешно взяли подозреваемого под стражу без происшествий. Ситуация еще актуальна, поскольку офицеры зачищают место", — говорится в микроблоге полиции в Twitter.

События начали развиваться со стрельбы на другой улице города. Как уточняет телеканал CNN, молодой человек стрелял в свою бабушку и в неизвестную молодую девушку. Затем подозреваемый попытался оторваться от полиции на автомобиле Toyota Camry, принадлежащем его бабушке, девушку он тоже посадил в машину. В ходе погони он несколько раз стрелял в правоохранителей, никто из них не пострадал.

Преследование закончилось тем, что подозреваемый разбил автомобиль и вбежал в продуктовый магазин Trader Joe's, где забаррикадировался. Внутри оставались посетители, некоторым из них удалось вылезти в окно. На место прибыли 18 карет скорой помощи и более сотни пожарных.

Сообщалось, что в инциденте есть пострадавшая — это девушка 20 лет, которую вытащили из машины и доставили в больницу. Пока неясно, идет ли речь о той самой девушке, которая была в одном автомобиле со стрелявшим.

***04:45

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп сообщил, что внимательно следит за ситуацией с возможным захватом заложников в Лос-Анжелесе.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Внимательно слежу за ситуацией с возможным захватом заложников в Лос-Анжелесе. Подозреваемый забаррикадировался. Полиция Лос-Анжелеса работает вместе с федеральными правоохранительными органами", — написал Трамп в Twitter.

***04:20

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Неизвестный захватил в заложники посетителей магазина торговой сети Trader Joe's в субботу в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, все началось с погони полицейских за подозреваемым водителем автомобиля. Машина попала в аварию, водитель выскочил из салона, открыл огонь по стражам порядка и скрылся в магазине.

Здание Trader Joe's оцеплено отрядами полиции, в небе барражируют полицейские вертолеты. Власти пытаются вступить в переговоры с человеком, забаррикадировавшимся в магазине, с целью узнать его намерения и требования.