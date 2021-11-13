В Лондоне произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые

Полиция западного района Лондона Ханслоу начала расследование после смертельного ножевого ранения мужчины в городе Брентфорд.

Полиция западного района Лондона Ханслоу начала расследование после смертельного ножевого ранения мужчины в городе Брентфорд.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается на сайте ведомства.

Молодой человек умер в результате уличного нападения неизвестного на прохожих.

"Мужчина 20 лет скончался на месте происшествия. В настоящее время ведется расследование для установления его личности", - следует из материала пресс-службы.

По предварительным данным, всего ранения получили четыре человека, в том числе женщина 80 лет. Пострадавших доставили в больницы.

Сейчас на месте работают экстренные службы, следователи выясняют обстоятельства случившегося. Преступника разыскивают, он все еще находится на свободе.