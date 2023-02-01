В Лондоне проходит самая масштабная за 10 лет протестная акция

В центре Лондона начался марш участников крупнейшей за 10 лет акции.
Как передает Report, об этом сообщает Sky News.
По информации издания, в акции могут принять участие до полумиллиона человек. В забастовке участвуют учителя, машинисты поездов, сотрудники аэропортов и университетов и государственные служащие.
СМИ также сообщает, что "беспрецедентная забастовка" охватит 70 тыс. сотрудников из 150 британских университетов и более 23 тыс. школ, до 100 тыс. членов профсоюза государственных и коммерческих служб и около 1 900 водителей автобусов.
Ожидается, что забастовка повлияет на автобусное сообщение на юге и западе Лондона.
Ранее газета The Financial Times писала, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложит новые меры по подавлению правоохранителями общественных протестов в стране, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных организаций.