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В Лондоне проходит самая масштабная за 10 лет протестная акция

В Лондоне проходит самая масштабная за 10 лет протестная акция В центре Лондона начался марш участников крупнейшей за 10 лет акции.
Другие страны
1 февраля 2023 г. 17:16
В Лондоне проходит самая масштабная за 10 лет протестная акция

В центре Лондона начался марш участников крупнейшей за 10 лет акции.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

По информации издания, в акции могут принять участие до полумиллиона человек. В забастовке участвуют учителя, машинисты поездов, сотрудники аэропортов и университетов и государственные служащие.

СМИ также сообщает, что "беспрецедентная забастовка" охватит 70 тыс. сотрудников из 150 британских университетов и более 23 тыс. школ, до 100 тыс. членов профсоюза государственных и коммерческих служб и около 1 900 водителей автобусов.

Ожидается, что забастовка повлияет на автобусное сообщение на юге и западе Лондона.

Ранее газета The Financial Times писала, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложит новые меры по подавлению правоохранителями общественных протестов в стране, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных организаций.

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