В Ливии впервые в истории женщина вступила в должность главы МИД

Первая в истории Ливии женщина - министр иностранных дел Наджла Мангуш вступила в должность в среду.

Первая в истории Ливии женщина - министр иностранных дел Наджла Мангуш вступила в должность в среду.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, церемония передачи власти прошла в здании МИД в Триполи.

Мангуш сменила на посту Мухаммеда Тахера Сиялу, возглавлявшего внешнеполитическое ведомство пять лет - с середины марта 2016 года. Сияла в торжественной обстановке передал новому министру свои полномочия.

В Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамида Дбейбы министерские посты заняли пять женщин. Наджла Мухаммед аль-Мангуш получила высшее юридическое образование сначала в университете Бенгази, позднее продолжила образование в США. На церемонии приведения кабмина к присяге в парламенте в Тобруке 15 марта была единственной без хиджаба.