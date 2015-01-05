В Ливии совершено нападение на греческий нефтяной танкер, есть погибшие и раненые

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Ливии совершено воздушное нападение на принадлежащий Греции нефтяной танкер.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в результате погибли два члена экипажа из 26 человек и двое получили ранение.

Отмечается, что причаливший в ливийском порту Дарна нефтяной танкер "Araevo" был обстрелян самолетом-истребителем.

Министерство иностранных дел Греции осудило происшествие. В заявлении министерства сообщается о гибели двух человек, один из которых - гражданин Греции, а другой - Румынии и ранении двух лиц. Также отмечается о принятии определенных шагов для доставки в Грецию тела погибшего гражданина этой страны.