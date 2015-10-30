​В Ливии неизвестные самолеты разбомбили город ИГИЛ

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Неизвестные военные самолеты нанесли воздушные удары по южному и западному районам ливийского города Сирт, которые, предположительно, контролируются боевиками «Исламского государства Ирака и Леванта».

Как передает Report, об этом сообщил очевидец, пишет Reuters.

«Мы услышали боевые самолеты около полуночи, после чего последовали мощные взрывы», — сказал он.

Между тем, официальной информации о жертвах, а также о том, чьей стране принадлежали самолеты, не поступало.

Сообщается, что в этом месяце это уже второй авиаудар по городу. Ни одно из конкурирующих правительств Ливии, ни другие воюющие стороны на себя ответственность не брали.