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    ​В Ливии неизвестные самолеты разбомбили город ИГИЛ

    Официальной информации о жертвах не поступало

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Неизвестные военные самолеты нанесли воздушные удары по южному и западному районам ливийского города Сирт, которые, предположительно, контролируются боевиками «Исламского государства Ирака и Леванта».

    Как передает Report, об этом сообщил очевидец, пишет Reuters.

    «Мы услышали боевые самолеты около полуночи, после чего последовали мощные взрывы», — сказал он.

    Между тем, официальной информации о жертвах, а также о том, чьей стране принадлежали самолеты, не поступало.

    Сообщается, что в этом месяце это уже второй авиаудар по городу. Ни одно из конкурирующих правительств Ливии, ни другие воюющие стороны на себя ответственность не брали.

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