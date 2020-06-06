В Ливии мятежный фельдмаршал официально объявлен проигравшим

В Ливии объявлено о победе над фельдмаршалом Халифой Хафтаром.
Как передает Report со ссылкой на Haberler, об этом сообщил постоянный представитель Ливии при ООН Тахир ас-Сунни.
После успеха армии признанного международной общественностью правительства Ливии в столичном Триполи и Тархуне он написал в своем аккаунте в Twitter: "Сегодня мы отмечаем победу. Сегодня освобожден Тархуне. Официально завершены приключения укравшего власть Хафтара…"
В ближайшие дни воссоединятся восток, запада, север и юг (подразумевается целостность Ливии – ред.). Призываю всех, особенно молодежь, извлечь урок из прошлого, не давать возможности желающим построить власть на политической воле или политическим торговцам.
Настало время строить мир и диалог со здоровыми силами, а не с проигравшим убийцей, время которого истекло".