В Ле Бурже открывается один из крупнейших аэрокосмических салонов мира

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ В парижском пригороде Ле Бурже открывается один из крупнейших мировых аэрокосмических салонов - Paris Air Show 2015. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на общей площади около 130 тыс. кв. м. свои экспозиции здесь развернули 2260 участников из порядка 50 стран мира.

Наиболее представительной на салоне в Ле Бурже по традиции является делегация хозяйки выставки - Франции, которая на этот раз будет представлена 1138 большими и малыми компаниями, сообщили в оргкомитете. Для проведения демонстрационных полетов в небо поднимутся французские истребители "Рафаль". Внимание также будет приковано к военно-транспортному А400М.

Что касается новинок в сфере гражданской авиации, то компания Bombardier представит узкофюзеляжный двухмоторный самолет средней дальности C-Series 300. Речь идет о новейшей разработке, которая по замыслу канадского авиапроизводителя должна составить конкуренцию французскому пассажирскому лайнеру А320 и американскому Boeing 737.Разработчики C-Series 300 делают упор на то, что самолеты на 70% сделаны из современных материалов, главным образом - композитных. По утверждениям канадского производителя, это снизит стоимость мили полета и эксплуатационные расходы по сравнению с конкурентами на 20%

История авиасалона началась в 1909 году, когда в Ле Бурже была организована первая выставка воздухоплавательных аппаратов.

Закрытие салона состоится 21 июня.