Мэр Юрмалы задержан по подозрению в коррупции

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержало мэра Юрмалы Гатиса Труксниса и миллионера Юлиса Круминьша по делу о возможном незаконном финансировании партий в крупном размере.

Как сообщает Report со ссылкой на Delfi, по делу возбуждено уголовное дело.

Ю.Круминьша задержали по подозрению в незаконном финансировании местных партий в 2014 и 2016 гг. году на сумму свыше 40 000 евро, хотя закон позволяет финансирование одной партии на суму, не превышающую 50 минимальных окладов труда. Соответственно, в 2016 году лимит финансирования составлял 18 500 евро.