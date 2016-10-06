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    Мэр Юрмалы задержан по подозрению в коррупции

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержало мэра Юрмалы Гатиса Труксниса и миллионера Юлиса Круминьша по делу о возможном незаконном финансировании партий в крупном размере.

    Как сообщает Report со ссылкой на Delfi, по делу возбуждено уголовное  дело.

    Ю.Круминьша задержали по подозрению в незаконном финансировании местных партий в 2014 и 2016 гг. году на сумму свыше 40 000 евро, хотя закон позволяет финансирование одной партии на суму, не превышающую 50 минимальных окладов труда. Соответственно, в 2016 году лимит финансирования составлял 18 500 евро.

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