В Латвии начались учения НАТО

Международные военные учения Winter Shield 2021 ("Зимний щит") начались в Латвии cегодня. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство обороны республики.

Международные военные учения Winter Shield 2021 ("Зимний щит") начались в Латвии cегодня. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство обороны республики.

Учения на Адажском полигоне будут проходить до 4 декабря.

В них примут участие военнослужащие механизированной пехотной бригады сухопутных сил Латвии, Вооруженных сил Литвы, боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии, а также Европейское командование Вооруженных сил США.

В ходе учений будут проводиться боевые стрельбы из гаубиц, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.