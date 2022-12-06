В Латвии аннулировали лицензию "Дождя" из-за угрозы госбезопасности

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала "Дождь". Канал должен прекратить вещание в стране в ночь на 8 декабря.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала "Дождь". Канал должен прекратить вещание в стране в ночь на 8 декабря.

Как передает Report со ссылкой на латвийские СМИ, об этом заявил глава совета Ивар Аболиньш.

Решение принято в интересах "государственной безопасности и общественного порядка".

"Оценивая совокупность нарушений, НСЭСМИ убежден, что руководство "Дождя" не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии", - отметил он.