В Кот-д'Ивуаре произошли столкновения, есть раненые и погибшие

По меньшей мере три человека погибли и около сорока получили ранения в результате межобщинных столкновений в районе города Беуми в центральной части Кот-д'Ивуара, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

15 мая произошли столкновения групп водителей мототакси, состоявших из представителей народов малинке и бауле, был нанесен ущерб магазинам, некоторые были подожжены. Горение такси вызвало взрыв ближайшего магазина по продаже газа, в результате чего пострадали прохожие.

Местный префект провел встречу со смешанными группами малинке и бауле для восстановления спокойствия в стране. Накануне вечером он объявил комендантский час в районе города Беуми до сегодняшнего утра по местному времени.

Префект также отметил, что из столицы страны Ямусукро, из мегаполиса Абиджан и города Буаке в район столкновений были отправлены подкрепления сил правопорядка и безопасности.

AFP уточняет в свою очередь, что столкновения произошли между автохтонным народом бауле и представителями пришлого с севера народа дьюла. Согласно анонимному источнику агентства в полиции, погибли семь человек, 44 получили ранения.