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    В конгресс США внесен законопроект по новым санкциям против России

    Администрация Дональда Трампа поддерживает санкции, которые предусматривает законопроект сената по России

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Члены Демократической партии внесли в Палату представителей конгресса США новый законопроект по санкциям против России, передает Report cо ссылкой на Reuters.

    Отмечается, что документ схож с тем, за который Сенат уже проголосовал 15 июня.

    Ранее заместитель официального представителя Белого дома Сара Сандерс заявила, что новый вариант законопроекта о санкциях против России и Ирана может представлять риски для реализации внешней политики Вашингтона.

    Также сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа поддерживает санкции, которые предусматривает законопроект сената по России.

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