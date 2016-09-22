В Конго около 100 протестующих погибли в столкновениях

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших манифестантов, протестующих против нежелания президента Жозефа Кабилы назначить дату следующих выборов в Демократической Республике Конго, приблизилось к сотне. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявила оппозиция.

Протесты уже три дня не стихают в Киншасе, однако они проходят и в других городах страны. Так, в Гоме на крайнем востоке республики только в понедельник, по утверждениям оппозиционеров, в столкновениях с полицией погибли 17 человек.

Во вторник МВД страны сообщало трех погибших полицейских. Власти обвинили оппозицию в подстрекательстве к кровопролитию.

Министр внутренних дел Эваристе Бошаб обвинил активистов в попытке начать восстание.

Франция и США призвали правительство ДР Конго незамедлительно назначить дату президентских выборов.