В Конго боевики убили 21 человека - ФОТО

По меньшей мере 21 человек погиб в результате серии одновременных нападений боевиков на востоке Демократической Республики Конго, передает Report со ссылкой на местное издание Actualite.

Ранее в среду сообщалось о 36 погибших мирных жителях в результате атак боевиков на территории Бени на востоке Демократической Республики Конго.

Группировка Союзные демократические силы (ADF) была создана в 1995 году и действует на территории Демократической Республики Конго и Уганды. В группу повстанцев входят оппозиционные действующему президенту Уганды Йовери Мусевени силы и исламисты. Правительство Уганды считает ее террористической. ООН же обвиняет повстанцев в гибели сотен мирных жителей в период с 2014 года.

В 2017 году повстанцы поклялись в верности террористической группировке ИГИЛ. В апреле 2019 года ИГИЛ впервые взяла ответственность за нападение в Демократическую Республику Конго. Повстанцы ADF тогда напали на казармы вооруженных сил Демократической Республики Конго и на членов Миссии ООН по стабилизации в республике (МООНСДРК).