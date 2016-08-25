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    В Колумбии завершился 52-летний конфликт, власти и повстанцы подписали соглашение

    Мирное соглашение было подписано в колумбийской столице Гаване

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Правительство Колумбии и повстанческая группировка ФАРК (Революционные вооружённые силы Колумбии) подписали мирное соглашение, которое должно положить конец 52-летнему конфликту.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, данное противостояние было одним из самых продолжительных в мировой истории конфликтов.

    Мирное соглашение подписали глава колумбийской правительственной делегации Умберто де ла Кайе и представитель ФАРК Иван Маркес в Гаване.

    "Мы достигли цели. Эта война окончена, но теперь мы в начале нового пути. Это соглашение открывает дорогу к более справедливому обществу для всех", - заявил на переговорах глава колумбийской делегации. 

    Заявление по итогам договоренности было сделано представителями обеих сторон в Гаване. Окончательно мирное соглашение должно вступить в силу после общенародного голосования, которое может пройти уже в октябре.

    Напомним, революционные вооруженные силы Колумбии вступили в противостояние с колумбийским правительством в 1964 году. Жертвами полувекового конфликта стали 220 тыс. человек, миллионы за прошедшие десятилетия были вынуждены покинуть свои дома. Мирные переговоры между властями и ФАРК начались в ноябре 2012 года.

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