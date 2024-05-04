Вучич выразил поддержку Китаю в вопросе Тайваня

Президент Сербии Александар Вучич выразил поддержку Китаю в вопросе Тайваня.

Президент Сербии Александар Вучич выразил поддержку Китаю в вопросе Тайваня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в Белград председателя КНР Си Цзиньпина.

"Тайвань принадлежит Китаю, в этом нет никаких сомнений. Мы верим, что председатель КНР Си Цзиньпин должным образом решит в будущем тайваньский вопрос так, как он и китайский народ хотят", - сказал Вучич.

Он также посчитал, что в ближайшие 10 лет объем торговли его страны с Китаем может удвоиться благодаря соглашению о свободной торговле.

"Есть еще одна очень важная вещь: мы подписали в Пекине соглашение о свободной торговле, что для нас очень важно. Поскольку объем товарооборота между двумя странами достиг $6,1 млрд, я считаю, что в ближайшие 10 лет объем двусторонней торговли может удвоиться, утроиться или даже больше. Соглашение о свободной торговле делает это возможным, я верю, что это соглашение откроет новые двери для улучшения сотрудничества в будущем", - сказал он.