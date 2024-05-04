Консерваторы Британии терпят крупное поражение на региональных выборах

Правящая в Великобритании Консервативная партия потерпела на прошедших 2 мая региональных выборах одно из самых громких поражений за последние десятилетия.

Правящая в Великобритании Консервативная партия потерпела на прошедших 2 мая региональных выборах одно из самых громких поражений за последние десятилетия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с такой оценкой выступила газета The Guardian по итогам подсчета голосов, поданных в 102 из 107 местных органов власти по всей Англии.

Тори потеряли уже свыше 448 мест в различных органах власти - муниципальных, местных и региональных советах, то есть почти половину по сравнению с выборами 2021 года. Правящая партия смогла сохранить лишь 479 региональных мандатов.

По этому показателю ее обошли не только оппозиционная Лейбористская партия (1 026 мест, плюс 173 мандата), но и партия "Либеральные демократы" (505 мест, плюс 101 мандат). 224 мест перешли под контроль независимых кандидатов (плюс 92), 159 - под контроль представителей Партии "зеленых" (плюс 65 мест).

Окончательно итоги волеизъявления должны быть подведены в субботу. Среди прочих будут названы победители выборов за посты мэров Лондона, Большого Манчестера, Ливерпуля и других городов.