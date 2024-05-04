О нас

Не менее 14 человек стали жертвами наводнений и оползней в Индонезии

Не менее 14 человек стали жертвами наводнений и оползней в Индонезии Наводнения и оползни на индонезийском острове Сулавеси привели к гибели 14 человек.
Другие страны
4 мая 2024 г. 07:48
Не менее 14 человек стали жертвами наводнений и оползней в Индонезии

Наводнения и оползни на индонезийском острове Сулавеси привели к гибели 14 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные властей.

Проливной дождь, обрушивающийся на регион с четверга, спровоцировал оползень в районе Луву провинции Южный Сулавеси, уточнил глава местного подразделения службы спасения Мексианус Бекабель. Согласно информации, в результате наводнений пострадало более 1 000 домов, в том числе грязевыми потоками были унесены 42 строения.

К эвакуации жителей, оказавшихся в зоне стихии, привлечены поисково-спасательные отряды, свыше 100 человек переселены в безопасные районы.

Сезонные ливни в Индонезии часто вызывают оползни и наводнения. Только в апреле в результате оползней, спровоцированных проливными дождями, в районе Тана Тораджа провинции Южный Сулавеси погибли 20 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Flood and landslide hit Indonesia’s Sulawesi island, killing 14
Версия на азербайджанском языке İndoneziyada daşqın və torpaq sürüşmələri nəticəsində azı 14 nəfər ölüb

Экслюзивные новости

В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
3 мая 2024 г. 12:16
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
1 мая 2024 г. 17:12
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
30 апреля 2024 г. 10:05
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
29 апреля 2024 г. 14:07
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi