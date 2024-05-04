Не менее 14 человек стали жертвами наводнений и оползней в Индонезии

Наводнения и оползни на индонезийском острове Сулавеси привели к гибели 14 человек.
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Проливной дождь, обрушивающийся на регион с четверга, спровоцировал оползень в районе Луву провинции Южный Сулавеси, уточнил глава местного подразделения службы спасения Мексианус Бекабель. Согласно информации, в результате наводнений пострадало более 1 000 домов, в том числе грязевыми потоками были унесены 42 строения.
К эвакуации жителей, оказавшихся в зоне стихии, привлечены поисково-спасательные отряды, свыше 100 человек переселены в безопасные районы.
Сезонные ливни в Индонезии часто вызывают оползни и наводнения. Только в апреле в результате оползней, спровоцированных проливными дождями, в районе Тана Тораджа провинции Южный Сулавеси погибли 20 человек.