Не менее 14 человек стали жертвами наводнений и оползней в Индонезии

Наводнения и оползни на индонезийском острове Сулавеси привели к гибели 14 человек.

Наводнения и оползни на индонезийском острове Сулавеси привели к гибели 14 человек.

Как передает Report , об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные властей.

Проливной дождь, обрушивающийся на регион с четверга, спровоцировал оползень в районе Луву провинции Южный Сулавеси, уточнил глава местного подразделения службы спасения Мексианус Бекабель. Согласно информации, в результате наводнений пострадало более 1 000 домов, в том числе грязевыми потоками были унесены 42 строения.

К эвакуации жителей, оказавшихся в зоне стихии, привлечены поисково-спасательные отряды, свыше 100 человек переселены в безопасные районы.

Сезонные ливни в Индонезии часто вызывают оползни и наводнения. Только в апреле в результате оползней, спровоцированных проливными дождями, в районе Тана Тораджа провинции Южный Сулавеси погибли 20 человек.