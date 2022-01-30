В Колумбии при нападении на губернатора погибли полицейские

Два полицейских погибли, трое ранены при взрыве самодельной бомбы на пути кортежа губернатора колумбийского департамента Какета.

Два полицейских погибли, трое ранены при взрыве самодельной бомбы на пути кортежа губернатора колумбийского департамента Какета.

Как передает Report, об этом сообщил глава полиции генерал Хорхе Варгас.

"Мы осуждаем подлый террористический акт, в результате которого сегодня в Какете погибли наши патрульные Уильям Эчеверриа и Мигель Берналь", - написал генерал в Twitter .

По словам начальника колумбийской полиции, правоохранители обеспечивали безопасность губернатора, кортеж которого совершал поездку по региону.

Местные СМИ выяснили, что взрыв самодельного устройства произошел, когда колонна машин передвигалась между муниципалитетами Солано и Флоренсия. Нападение, "по всей видимости, осуществили выходцы из РВСК".

Сам губернатор Какеты Арнульфо Гаска Трухильо не пострадал, сообщается, что после атаки его эвакуировали вертолетом в расположение Двенадцатой армейской бригады во Флоренсии.