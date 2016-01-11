В КНР создадут новую структуру для армии

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник приказал создать новую структуру для армии страны, главенствующую роль в которой должна занять Коммунистическая партия Китая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении на сайте министерства обороны КНР.

Предполагается, что место генерального штаба Народно-освободительной армии Китая (НОАК), главного политического управления НОАК, главного управления тыла и главного управления вооружения займут 15 новых административных управлений. Новые управления будут находиться в ведении Центрального военного совета ЦК КПК.

Лидер КНР также отметил, что необходимо неуклонно придерживаться ведущей роли партии в деле укрепления военной мощи армии страны, осуществить до конца новую военную стратегию, строить имеющую "крепкую веру, дисциплину, способную справляться с поставленной задачей" структуру военных комитетов.