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    В КНДР прошел митинг против США

    Представители президиума, кабинета министров принесли клятву добиться окончательной победы

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В Пхеньяне прошел митинг против США.

    Как передает Report, об этом сообщает ЦТАК.

    Сообщается, что представители президиума, кабинета министров, министерств и государственных учреждений принесли клятву "добиться окончательной победы".

    После этого с речами на митинге выступили министры Северной Кореи.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп, отвечая на угрозы КНДР, высказанные на Генассамблее ООН, снова назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой".

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