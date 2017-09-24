В КНДР прошел митинг против США

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В Пхеньяне прошел митинг против США.

Как передает Report, об этом сообщает ЦТАК.

Сообщается, что представители президиума, кабинета министров, министерств и государственных учреждений принесли клятву "добиться окончательной победы".

После этого с речами на митинге выступили министры Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп, отвечая на угрозы КНДР, высказанные на Генассамблее ООН, снова назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой".