В Китае выступили за полное исполнение ядерной сделки с Ираном

В МИД Китая заявили, что "ядерную сделку" с Ираном необходимо полностью выполнить.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, с таким заявлением выступил официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан.

По его словам, все стороны обязаны обеспечить выполнения этого соглашения.

Ранее Иран объявил о приостановке выполнения части своих обязательства по "ядерной сделке". Власти Ирана сообщили о своем намерении послам Великобритании, Франции, Германии, Китая и России.