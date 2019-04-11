​В Китае шесть человек пропали без вести при сходе поезда с рельсов

Грузовой поезд китайской алюминиевой госкорпорации Aluminum Corporation of China (Chalco) сошел с рельсов в китайской провинции Хэнань в центральной части Китая, в результате шесть человек пропали без вести, говорится в заявлении властей города Гунъи.

Инцидент произошел в среду около 22.00 по местному времени в городе Гунъи округа Чжэнчжоу, когда поезд по еще неустановленной причине сошел с рельсов, перевернулся и врезался в деревенский жилой дом.

К настоящему моменту удалось установить, что пропавшими числятся четыре человека, находившиеся в поезде, а также два местных жителя.

На месте происшествия работают пожарные, полиция и медики, а также представители корпорации Chalco и железнодорожного управления округа Чжэнчжоу.