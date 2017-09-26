В Китае произошло крупное ДТП, 12 человек погибли, 11 пострадали

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Двенадцать человек погибли, 11 пострадали в результате столкновения грузовика с тремя микроавтобусами на скоростном шоссе в провинции Хэнань в центральной части Китая, сообщает Report cо ссылкой на телеканал CCTV.

Авария произошла утром на скоростном шоссе Пекин-Гонконг-Макао, когда грузовик врезался в разделительное заграждение на шоссе, после чего выскочил на встречную полосу и столкнулся с тремя микроавтобусами.

Водитель грузовика задержан и находится на допросе в полиции, ведется расследование. Все пострадавшие были доставлены в больницы, один человек находится в критическом состоянии.