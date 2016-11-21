В Китае произошло крупное ДТП с участием 37 автомобилей, четыре человека погибли

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Авария на автомобильной трассе в центральной части Китая с участием 37 автомобилей унесла жизни четырех человек, 40 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел на скоростной трассе в провинции Шэньси.

По данным Центрального телевидения Китая (CCTV), столкнулись, в основном, грузовые автомобили. В результате происшествия движение на автомагистрали было прервано в обоих направлениях. Причина ДТП уточняется.