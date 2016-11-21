 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Китае произошло крупное ДТП с участием 37 автомобилей, четыре человека погибли

    Столкнулись, в основном, грузовые автомобили

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Авария на автомобильной трассе в центральной части Китая с участием 37 автомобилей унесла жизни четырех человек, 40 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Инцидент произошел на скоростной трассе в провинции Шэньси.

    По данным Центрального телевидения Китая (CCTV), столкнулись, в основном, грузовые автомобили. В результате происшествия движение на автомагистрали было прервано в обоих направлениях. Причина ДТП уточняется.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi