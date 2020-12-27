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В Китае погибли 7 человек в результате нападения мужчины с ножом

В Китае погибли 7 человек в результате нападения мужчины с ножом Семеро погибли, столько же человек получили ранения в провинции Ляонин на северо-востоке Китая в результате нападения мужчины с ножом.
Другие страны
27 декабря 2020 г. 10:32
В Китае погибли 7 человек в результате нападения мужчины с ножом

Семеро погибли, столько же человек получили ранения в провинции Ляонин на северо-востоке Китая в результате нападения мужчины с ножом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное полицейское управление.

В заявлении уточняется, что ЧП произошло в городе Кайюань примерно в 08:00 утра по местному времени (04:00 - бакинское). Сотрудники правоохранительных органов уже произвели задержание нападавшего и установили его личность.

Все пострадавшие направлены в ближайшую больницу. Причины происшествия выясняются, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Çində silahlı şəxsin hücumu zamanı 7 nəfər həlak olub, yaralılar var

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