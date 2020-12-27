В Китае погибли 7 человек в результате нападения мужчины с ножом

Семеро погибли, столько же человек получили ранения в провинции Ляонин на северо-востоке Китая в результате нападения мужчины с ножом.

Семеро погибли, столько же человек получили ранения в провинции Ляонин на северо-востоке Китая в результате нападения мужчины с ножом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное полицейское управление.

В заявлении уточняется, что ЧП произошло в городе Кайюань примерно в 08:00 утра по местному времени (04:00 - бакинское). Сотрудники правоохранительных органов уже произвели задержание нападавшего и установили его личность.

Все пострадавшие направлены в ближайшую больницу. Причины происшествия выясняются, ведется следствие.