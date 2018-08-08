В Китае обнаружили тела девяти пропавших без вести шахтеров

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Спасатели обнаружили тела девяти человек, числившихся пропавшими без вести после инцидента с выбросом газа на одной из угольных шахт китайской юго-западной провинции Гуйчжоу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа.

По последним данным, жертвами инцидента стали 13 человек. После порядка 50 часов поисков спасатели обнаружили тела девяти человек, ранее числившихся пропавшими без вести.

Инцидент произошел в шахте "Цзымуцзя" в городе Паньчжоу в понедельник, когда по пока невыясненной причине произошел выброс угля и газа.