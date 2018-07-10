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    В Китае объявили "красный уровень" тревоги в связи приближающимся тайфуном

    Максимальные порывы ветра в эпицентре тайфуна достигают 16 баллов (52 метра в секунду).

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Наивысший "красный уровень" предупреждения объявлен в связи с приближением тайфуна "Мария" к провинции Фуцзянь в Китае.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении метеорологического управления КНР.

    Максимальные порывы ветра в эпицентре тайфуна достигают 16 баллов (52 метра в секунду).

    Ожидается, что "Мария" на рассвете 11 июля пройдет к северу от Тайваня, и утром 11 июля обрушится на побережье провинции Фуцзянь.

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