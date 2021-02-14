В Китае из-за аварии в парке аттракционов пострадали 16 человек

По меньшей мере 16 человек пострадали из-за аварии в парке на аттракционе цепочная карусель в китайской провинции Хунань

По меньшей мере 16 человек пострадали из-за аварии в парке на аттракционе цепочная карусель в китайской провинции Хунань.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что контроль над аттракционом был потерян из-за сбоя, в результате некоторые выпали из качелей.

Пострадавшие были доставлены в больницу. По меньшей мере три человека находятся в тяжелом состоянии.