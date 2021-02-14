О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Китае из-за аварии в парке аттракционов пострадали 16 человек

В Китае из-за аварии в парке аттракционов пострадали 16 человек По меньшей мере 16 человек пострадали из-за аварии в парке на аттракционе цепочная карусель в китайской провинции Хунань
Другие страны
14 февраля 2021 г. 09:46
В Китае из-за аварии в парке аттракционов пострадали 16 человек

По меньшей мере 16 человек пострадали из-за аварии в парке на аттракционе цепочная карусель в китайской провинции Хунань.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что контроль над аттракционом был потерян из-за сбоя, в результате некоторые выпали из качелей.

Пострадавшие были доставлены в больницу. По меньшей мере три человека находятся в тяжелом состоянии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоÇində attraksion parkında qəzada 16 nəfər xəsarət alıb

Новости партнеров

Самое важное

Армяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
ФотоАрмяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
13 февраля 2021 г. 15:30
Останки тел 7 пропавших без вести в Первой Карабахской войне переданы Азербайджану 
Останки тел 7 пропавших без вести в Первой Карабахской войне переданы Азербайджану 
13 февраля 2021 г. 12:40
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
13 февраля 2021 г. 11:27
В одном из городов США 26 февраля объявлено Днем памяти Ходжалинского геноцида
В одном из городов США 26 февраля объявлено Днем памяти Ходжалинского геноцида
13 февраля 2021 г. 10:16
Представители ЮНИСЕФ и МККК посетили разрушенные армянами школы в Гяндже и Тертере
ФотоПредставители ЮНИСЕФ и МККК посетили разрушенные армянами школы в Гяндже и Тертере
12 февраля 2021 г. 18:34
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
12 февраля 2021 г. 15:13
AZAL, АЖД и Бакметрополитен переданы Азербайджанскому инвестхолдингу
AZAL, АЖД и Бакметрополитен переданы Азербайджанскому инвестхолдингу
12 февраля 2021 г. 13:34
Айдын Мирзазаде призвал прекратить самовольно посещать деоккупированные земли
Айдын Мирзазаде призвал прекратить самовольно посещать деоккупированные земли
12 февраля 2021 г. 12:05
На земле и в небе, в бою и в ученье - плечом к плечу
ФотоНа земле и в небе, в бою и в ученье - плечом к плечу
12 февраля 2021 г. 10:39
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
11 февраля 2021 г. 19:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi