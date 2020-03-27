​В Китае число заразившихся коронавирусом превысило 81,3 тысяч

Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на пять человек, количество прибывающих из-за границы заразившихся увеличилось на 54, до 595 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, с начала распространения коронавируса в Китае выздоровели 91,6% инфицированных, при этом 537 человек поправились за последние сутки. Число заразившихся за два с лишним месяца распространения вируса по стране составило более 81,3 тыс., официальный показатель смертности от заболевания - 4% (умерли 3 292 человека).