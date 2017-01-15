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    В Китае 44 участника преступного сообщества получили различные сроки тюремного заключения

    Согласно вердикту суда, двое главарей банды были приговорены к 25 годам заключения

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Гуанси-Чжуанском автономном районе суд Дахуа-Яоского автономного уезда городского округа Хэчи приговорил 44 членов крупного преступного сообщества к различным тюремным срокам за организацию подпольного казино и серию других преступлений.

    Как передает Report, об этом сoобшил «Синьхуа».

    По данным, с 2010 по 2014 год участники группы совершили ряд преступлений насильственного характера в городе Ичжоу. Осужденные также занимались вымогательством, угрожая местным предпринимателям и шантажируя их. Незаконный доход банды составил по меньшей мере 500 тыс. юаней (около $73 тыс.).

    Согласно вердикту суда, двое главарей банды были приговорены к 25 годам заключения. Кроме того, у каждого из них будет конфисковано имущество стоимостью в 500 тыс. юаней.

    Другие 42 участника преступного сообщества получили различные сроки тюремного заключения от 10 месяцев до 20 лет.

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