В Киеве с 20 марта вводят строгий карантин

Ограничительные меры будут действовать до 9 апреля включительно

Власти Киева приняли решение ввести жесткие карантинные ограничения в столице Украины из-за резкого ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"Чтобы приостановить стремительное распространение коронавируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям города с 00:00 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, вводит строгие карантинные ограничения", - сказал он.

Кличко отметил, что эти меры будут действовать три недели - по 9 апреля включительно.