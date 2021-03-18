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В Киеве с 20 марта вводят строгий карантин

В Киеве с 20 марта вводят строгий карантин Ограничительные меры будут действовать до 9 апреля включительно
Другие страны
18 марта 2021 г. 14:23
В Киеве с 20 марта вводят строгий карантин

Власти Киева приняли решение ввести жесткие карантинные ограничения в столице Украины из-за резкого ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"Чтобы приостановить стремительное распространение коронавируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям города с 00:00 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, вводит строгие карантинные ограничения", - сказал он.

Кличко отметил, что эти меры будут действовать три недели - по 9 апреля включительно.

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