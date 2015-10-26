Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Кельне прошли столкновения между сторонниками и противниками помощи беженцам, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство DPA.

По информации СМИ, в городе одновременно проходили два митинга, отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Около 1000 человек приняли участие в митинге движения «Футбольные фанаты против салафитов». Параллельно проходила акция граждан, выступающих против расизма и враждебного отношения к беженцам.

Полицейские старались развести участников демонстраций, однако между ними произошли отдельные столкновения. В частности, полицейские использовали слезоточивый газ, дубинки и водометы.

Ранее сообщалось, что глава Airbus призвал власти Германии адаптировать свой рынок труда для мигрантов. Он заявил о необходимости создания большего количества низкооплачиваемых рабочих мест, чтобы помочь беженцам найти работу и интегрироваться в общество.