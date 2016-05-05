​Из-за лесных пожаров в Канаде загорелся аэропорт - ВИДЕО

Баку. 5 мая .REPORT.AZ/ Из-за лесных пожаров горит аэропорт рядом с городом Форт-Макмюррей в канадской провинции Альберта.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC.

По данным министерства транспорта Канады, в огне северная часть воздушной гавани. Огнем уже уничтожены отель, магазин и еще несколько построек. Пламя продолжает распространяться. Пассажиры из терминалов были эвакуированы в безопасное место. Вся площадь воздушной гавани затянута дымом. Все рейсы отменены, однако часть сотрудников все еще остаются в южной части аэропорта, которая не затронута огнем.

Накануне в регионе был введен режим чрезвычайного положения.

Ранее около 1,5 тыс. человек были вывезены из зоны бедствия. Таким образом, число эвакуированных жителей Альберты достигло 90 тыс. человек.

В тушении огня задействованы более 250 пожарных, 17 самолетов и 12 вертолетов.