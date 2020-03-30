​В Канаде за сутки выявили более 800 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде за сутки увеличилось на 833, с 5 425 до 6 258.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Минздрав страны.

Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом по-прежнему остается только арктическая территория Нунавут. Самые стремительные темпы распространения заболевания зафиксированы в провинции Онтарио, где число заразившихся за прошедшие сутки возросло более чем на 360 - до 1 355 человек. Также существенное количество носителей COVID-19 выявлено в Квебеке (2 840) и Британской Колумбии (884).