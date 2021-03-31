В Канаде выявлены десятки случаев неизвестного заболевания

В Канаде врачи изучают ранее неизвестную болезнь мозга, которая вызывает потерю памяти, галлюцинации и атрофию мышц.

В Канаде врачи изучают ранее неизвестную болезнь мозга, которая вызывает потерю памяти, галлюцинации и атрофию мышц.

Как передает Report, об этом сообщило издание The Guardian .

О заболевании стало известно после того, как в прессу попало письмо из агентства общественного здравоохранения провинции Нью-Брансуик, адресованное врачам. Чиновники просили медиков быть особенно внимательными в связи с регистрацией случаев неизвестного заболевания, которое по симптомам похоже на редкую смертельную болезнь Крейтцфельдта-Якоба, которое вызывает поражение коры и подкорковых центров головного и спинного мозга.

Всего в Канаде зарегистрировано 43 случая неизвестного заболевания. Первый медики зафиксировали в 2015 году, в 2019-м недуг был выявлен у 11 человек, в 2020-м зарегистрировано 24 случая. Пятеро заболевших умерли.

Пациенты ощущали боли, спазмы и изменения в поведении, у них наблюдалась тревога или депрессия. На протяжении полутора–трех лет симптомы прогрессировали, у заболевших появились когнитивные нарушения - потеря памяти, а также атрофия мышц и бруксизм. У некоторых пациентов наблюдались галлюцинации.

Отмечается, что большинство случаев неизвестной болезни зафиксировано на Акадийском полуострове и в городе Монктон провинции Нью-Брансуик.